Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 56,50 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 56,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 56,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 158.118 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2024 auf bis zu 13,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 75,47 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,063 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 49,86 EUR.

Am 12.02.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 8,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,835 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie nach Großauftrag im Aufwind

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX