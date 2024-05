Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Kursabschlägen

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 23,52 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,1 Prozent auf 23,52 EUR nach. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,93 EUR ein. Bei 23,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.342.535 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 5,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,060 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,40 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,65 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,177 EUR in den Büchern stehen haben wird.

