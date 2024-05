Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 23,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 23,99 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 22,93 EUR. Bei 23,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.947.460 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,31 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,060 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,40 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,177 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

