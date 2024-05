Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag verlustreich

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 24,02 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 24,02 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,51 EUR ab. Bei 23,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 474.028 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. 3,29 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 22,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 1,79 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,60 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,177 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

