Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 15,79 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 15,79 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,84 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 660.722 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 57,17 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 54,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,36 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

