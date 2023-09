Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit Aufschlag

Siemens Energy im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 12,40 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 12,40 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,46 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 12,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 945.528 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 50,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 10,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,34 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,38 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR ausweisen wird.

