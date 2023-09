Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 12,44 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 12,44 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,52 EUR. Bei 12,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.598.072 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 99,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

