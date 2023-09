Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 12,12 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 12,12 EUR abwärts. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,10 EUR. Bei 12,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 87.338 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Mit einem Zuwachs von 104,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 7.506,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umsetzen können.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

