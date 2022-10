Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag fester

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 10,64 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 10,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,33 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.453.943 Aktien.

Bei 25,59 EUR erreichte der Titel am 11.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,44 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 3,76 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,12 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 16.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Siemens Energy-Chef soll nach Übernahme von Siemens Gamesa an Verwaltungsratsspitze

Siemens Energy-Aktie im Minus: Übernahmeplan für Siemens Gamesa kommt ins Stocken

Siemens Gamesa-Aktie leichter: Onshore-Chef wird ausgewechselt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG