Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 9,78 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 9,78 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 9,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.643.883 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 153,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,34 EUR aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 05.02.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,214 EUR je Siemens Energy-Aktie.

