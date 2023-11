Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 9,53 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 9,53 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 9,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 136.025 Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 160,34 Prozent zulegen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,34 EUR.

Am 07.08.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -4,214 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX im Minus