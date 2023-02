Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,05 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 19,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,18 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.248 Stück gehandelt.

Am 09.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 85,80 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,74 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,60 Prozent auf 7.064,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 15.05.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,267 EUR je Siemens Energy-Aktie.

