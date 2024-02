Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag behauptet

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 14,21 EUR.

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 14,21 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 14,01 EUR. Bei 14,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 616.314 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 74,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,042 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,08 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,298 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

