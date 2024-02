Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag kaum bewegt

So entwickelt sich Siemens Energy

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 14,19 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 14,19 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,28 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,01 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 999.544 Stück.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 74,90 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Abschläge von 54,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 19,08 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,298 EUR je Aktie aus.

