Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 62,02 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 62,02 EUR nach. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 61,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 207.265 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 62,58 EUR. Gewinne von 0,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.02.2024 Kursverluste bis auf 13,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 374,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,077 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,13 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 13.11.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,35 Prozent auf 9,74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,815 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

