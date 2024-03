Aktie im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit grünen Vorzeichen

14.03.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 14,34 EUR.

Werbung

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 14,34 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.651.067 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,36 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,88 EUR. Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.649,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.064,00 EUR umgesetzt worden waren. Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,172 EUR je Siemens Energy-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren eingebracht Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt XETRA-Handel DAX notiert im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Siemens Energy AG