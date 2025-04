Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag in Grün

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 55,36 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 55,36 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,06 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 566.395 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,56 EUR erreichte der Titel am 17.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,53 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 70,14 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,14 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,735 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

