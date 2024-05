Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,17 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,17 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,47 EUR zu. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,77 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.189.715 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 2,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 73,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Das EPS lag bei 1,79 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,06 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte Siemens Energy die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,170 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

