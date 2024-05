Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy behauptet sich am Dienstagnachmittag

Siemens Energy im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Mit einem Kurs von 24,19 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 24,19 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,47 EUR an. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,77 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.271.903 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,56 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 73,53 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,40 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,170 EUR fest.

