Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,24 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 24,24 EUR. Bei 24,24 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 238.397 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,59 Prozent wieder erreichen.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,060 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,40 EUR aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,170 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

