Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14.07.2022 16:22:00 Uhr 2,1 Prozent auf 14,01 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,98 EUR. Mit einem Wert von 14,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 924.379 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 markierte das Papier bei 26,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 46,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 13,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 4,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,18 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 11.05.2022 vor.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

