Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag verlustreich

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 15,43 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 15,43 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,35 EUR. Bei 15,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.340.383 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 22,36 EUR.

Am 15.05.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.028,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 präsentieren. Siemens Energy dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2024 präsentieren.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -1,166 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Siemens Energy-Aktie in Rot: Task-Force und Sonderausschuss sollen wohl bei anhaltenden Problemen helfen