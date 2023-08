Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag kaum verändert

So entwickelt sich Siemens Energy

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 13,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 13,78 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,87 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,70 EUR. Bei 13,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 585.423 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,04 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 25,62 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,86 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 7.506,00 EUR gegenüber 7.279,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Was Analysten von Siemens Energy erwarten

Siemens Energy rechnet mit 4,5 Milliarden Euro Verlust im Gesamtjahr

Ausblick: Siemens Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal