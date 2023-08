Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 13,85 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 13,85 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 13,87 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 13,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 115.422 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 79,13 Prozent Luft nach oben. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,86 EUR.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.506,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR ausweisen wird.

