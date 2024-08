Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Nachmittag

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 24,97 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 24,97 EUR. Bei 25,15 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 24,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.068.270 Siemens Energy-Aktien.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 290,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,69 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.08.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,471 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

