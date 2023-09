Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 12,73 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,7 Prozent auf 12,73 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 12,88 EUR. Mit einem Wert von 12,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.192.562 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 48,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 19,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.506,00 EUR im Vergleich zu 7.279,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Aktie ausweisen dürften.

