Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagmittag fester

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 10,02 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,02 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 10,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.263.809 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 59,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 36,08 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,34 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -4,214 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

