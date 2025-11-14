Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Freitagmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,3 Prozent auf 111,45 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 10,3 Prozent im Plus bei 111,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 112,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.559.903 Siemens Energy-Aktien.

Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 62,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,83 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 10.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie