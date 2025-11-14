Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schießt am Freitagnachmittag hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,3 Prozent auf 109,40 EUR.
Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,3 Prozent auf 109,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 112,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.273.473 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.
Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 113,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,83 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.
Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 10.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:41
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
