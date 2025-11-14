Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit sattem Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,4 Prozent auf 110,50 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 9,4 Prozent auf 110,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 112,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 537.951 Stück.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 113,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,12 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 62,16 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,28 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,04 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2026 3,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

