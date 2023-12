Siemens Energy Aktie News: Hausse bei Siemens Energy am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 7,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,9 Prozent auf 11,09 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,19 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.349.307 Siemens Energy-Aktien.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 18,67 EUR.

Am 15.11.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.180,00 EUR gelegen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,201 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

XETRA-Handel So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell