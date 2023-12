Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit sattem Kursplus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,0 Prozent auf 11,21 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 9,0 Prozent auf 11,21 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,68 EUR. Bisher wurden heute 4.979.082 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 54,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (6,40 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 42,86 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,201 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

