Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy bricht am Vormittag nach oben aus

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,4 Prozent auf 10,83 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 10,83 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 10,87 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 323.982 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. 129,09 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 69,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,67 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 15.11.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,201 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

XETRA-Handel So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell