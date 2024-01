Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 12,32 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 12,32 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,28 EUR ab. Bei 12,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.975 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Gewinne von 101,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,27 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR im Vergleich zu 9.180,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht. Am 05.02.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,219 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

