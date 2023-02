Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 04:07:04 Uhr 0,5 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,28 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 944.527 Siemens Energy-Aktien.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 13,35 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 86,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.02.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.064,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,60 Prozent gesteigert.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2023 wird am 15.05.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,267 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

"Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!": Siemens - die Geschichte eines Branchenführers

Siemens-Aktie springt hoch: Umsatzwachstums- und Gewinnprognose für Siemens angehoben - Bewertung im Blick

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Energy-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG