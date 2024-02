Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,00 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 14,00 EUR. Bei 13,79 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.786.922 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,21 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,042 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,08 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,298 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

