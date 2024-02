Blick auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

15.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 14,16 EUR.

Werbung

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 14,31 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.108 Siemens Energy-Aktien. Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 42,95 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,042 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 19,08 EUR. Am 07.02.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.649,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.064,00 EUR ausgewiesen worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,298 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt letztendlich Siemens Energy-Aktie schwächelt: Siemens Energy sieht in den USA hohen Bedarf für Transformatoren - Neues Werk geplant

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Siemens Energy AG