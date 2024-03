Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit Abschlägen

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 14,40 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 14,40 EUR. Bei 14,27 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 559.760 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 72,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 55,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,569 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

