Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,49 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 14,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.780.838 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 55,82 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 19,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.649,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7.064,00 EUR eingefahren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,569 EUR fest.

