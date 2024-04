Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 17,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,68 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 17,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,48 EUR. Zuletzt wechselten 1.479.712 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Gewinne von 40,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,043 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,43 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.02.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.649,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,095 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

