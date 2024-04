Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 17,37 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 17,37 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 17,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202.010 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 63,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,43 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.649,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.064,00 EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,095 EUR je Siemens Energy-Aktie.

