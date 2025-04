Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 58,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 58,50 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 58,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.242.675 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 71,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,14 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,735 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Deutsche Bank AG vergibt Buy

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße