Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 3,6 Prozent auf 23,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.012.582 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 23,27 EUR erreichte der Titel am 15.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 0,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 55,78 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,70 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.064,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -0,037 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

