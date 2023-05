Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 22,52 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,63 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 204.838 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 54,48 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,70 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 08.02.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,32 Prozent auf 7.064,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -0,037 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens Energy-Aktie höher: Siemens Energy plant Kapitalherabsetzung zur Übernahme verbleibender Gamesa-Aktien

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG