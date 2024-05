Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochvormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 24,41 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 24,41 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 24,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,20 EUR. Bisher wurden heute 327.884 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. 1,64 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 281,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,40 EUR an.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,161 EUR fest.

