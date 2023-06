Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag schwächer

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 23,11 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 23,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 580.785 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 7,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 55,65 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,09 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.05.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,25 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.582,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.028,00 EUR ausgewiesen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,093 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

