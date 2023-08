Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagvormittag fester

Siemens Energy im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,75 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 13,75 EUR. Bei 13,80 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,69 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.689 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 25,45 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,86 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.506,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.279,00 EUR umgesetzt.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -3,197 EUR je Aktie aus.

