Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,01 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,01 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,11 EUR zu. Bei 25,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.140.948 Aktien.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 27,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 11,60 Prozent Luft nach oben. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 290,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,060 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,69 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,471 EUR in den Büchern stehen haben wird.

