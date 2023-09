Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 13,10 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 13,10 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,05 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.187 Stück gehandelt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 89,39 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,76 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,38 EUR.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen