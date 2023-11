Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schießt am Mittwochmittag hoch

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 5,2 Prozent.

Das Papier von Siemens Energy legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 10,78 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,17 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.666.541 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 56,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 40,61 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,34 EUR.

Am 07.08.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.506,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -4,214 EUR einfahren.

